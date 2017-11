Idosa é atingida por bala perdida em São Francisco do Sul

Segurança 03/11/2017 | 10h53 Atualizada em

Uma idosa foi atingida por uma bala perdida no final da tarde desta quinta-feira em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de SC. Irene Weiga, 73 anos, caminhava na rua Binot Palmier de Goneville, no bairro Acaraí, próximo ao Terminal Rodoviário.

Segundo informações relatadas pelos moradores do bairro, a situação começou, por volta das 17h, quando um cachorro, que pertence a uma empresa da região, fugiu de dentro do terreno. O cão da raça pitbull permanece solto dentro do quintal da indústria e, volta e meia, escapa pelo portão. O animal é muito bravo e já teria matado, em outras ocasiões, cachorros que vivem pelas ruas .

Após a fuga do pitbull, um homem — ainda não identificado pela polícia — começou a atirar na direção do cão. Irene transitava pelo local neste momento e foi atingida por disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o tiro perfurou o braço e atravessou até o tórax da vítima. O atirador fugiu do local.

Alguns moradores também disseram que Irene é de Joinville e estava indo ao cemitério prestar homenagens no Dia de Finados, mas essa informação não foi confirmada por parentes ou pela polícia.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Por causa do ferimento, a idosa foi encaminhada ao pronto-atendimento do hospital de São Francisco do Sul, onde deu entrada por volta das 18 horas. Posteriormente, ela foi transferida ao Hospital Municipal São Jose em Joinville.

Segundo a assessoria do São José, Irene passou por procedimento cirúrgico, o estado de saúde dela é estável, mas há gravidade no quadro. A Polícia Civil do município irá instaurar inquérito policial e espera que o autor se apresente à delegacia.