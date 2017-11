Herói no empate do Avaí, Junior Dutra avisa: "Podemos surpreender muita gente"

Brasileirão 15/11/2017 | 22h00 Atualizada em

Força para fazer a bola sair da marca da cal e encontrar as redes e para saltar mais que os marcadores, já nos acréscimos, e desviar de cabeça para decretar o 2 a 2 do Leão com o Cruzeiro. Junior Dutra marcou os dois gols do Avaí no Mineirão na noite desta quarta-feira. Ainda mais por ter sido no finzinho da partida, o segundo tento dá esperança aos azurras terminarem a Série A do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Ainda, motivou as palavras do goleador da equipe no torneio, com nove gols, que dão ânimo ao clube e à torcida.

— As coisas não acontecem à toa. Podemos surpreender muita gente ainda. Dou a minha vida por este clube. Só não jogo se não conseguir andar — disse em entrevista à Rádio CBN Diário, antes de deixar o gramado do Mineirão

Apesar da satisfação por somar um ponto quando tudo parecia perdido, os jogadores do Avaí não esconderam o descontentamento com a arbitragem de Leandro Vuaden. O segundo gol do adversário foi anotado em penalidade máxima duvidosa. Dentro da área, o goleiro Douglas dividiu com Robinho a disputa de bola e o árbitro apitou com o braço apontado para a marca penal.

— Vuaden toda vez que ele dá pênalti pra um lado sente facilidade em dar pra outro lado. A gente fez excelente resultado aqui, mas poderia ser melhor. A bola sobrou para o Robinho e entendi que teria opção de chegar antes dele. Dei o carrinho e tirei a bola. Robinho acabou me acertando, mas todo time dele viu que não foi pênalti, mas o árbitro não viu. Saímos indignados com isso. Todos viram que não foi pênalti. O Cruzeiro não perde mais nada no campeonato, mas nós perdemos muita coisa aqui – desabafou o goleiro, que cumpre suspensão no próximo jogo, por suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Sem seu guarda-metas titular, o Leão encara o Palmeiras às 20h de segunda-feira. O jogo na Ressacada vai encerrar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

