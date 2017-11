Hercílio Luz faz melhorias no Aníbal Costa para os jogos do Catarinense

Elite estadual 20/11/2017 | 19h30 Atualizada em

Gramado reformado, refletores novos, vestiários revitalizados. Essas são algumas das melhorias que o Hercílio Luz está fazendo no Estádio Aníbal Torres Costa para receber as partidas do Campeonato Catarinense da Série A da próxima temporada. E o confronto de estreia será na casa do Leão do Sul, dia 17 de janeiro, contra o Atlético Tubarão.

De acordo com o diretor de patrimônio do clube, Olavio Falchetti, os reparos vão desde pequenas melhorias até a recuperação do gramado. O campo, aliás, está recebendo cuidados especiais. Além de nivelar o terreno, uma camada de areia foi colocada para tornar o solo mais macio, diminuindo o impacto dos atletas com o chão e, dessa forma, prevenindo lesões. Além disso, o sistema de irrigação é novo. A previsão é que o gramado esteja recuperado até o dia 20 de dezembro.

Ainda segundo Falchetti, a iluminação do estádio também recebe melhorias, com a instalação de 20 novos refletores, há 18 metros de altura - contribuindo para os jogos a noite. As melhorias no Aníbal Costa ainda incluem a parte elétrica, os alojamentos, com pintura e divisórias novas, e vestiários revitalizados. Uma vistoria vai definir o local da torcida visitante na casa do Hercílio.