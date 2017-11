Hercílio Luz apresenta o técnico Luiz Carlos Cruz

Cata 15/11/2017 | 14h57 Atualizada em

O Hercílio Luz apresentou nesta quarta-feira seu treinador para a disputa do Campeonato Catarinense de 2018. É Luiz Carlos Cruz, de 53 anos, que tem seu último trabalho no River Plate-SE. O técnico foi o escolhido pela direção do Leão do Sul para comandar a equipe profissional no ano que marca os 100 anos do clube, e que marca o retorno à elite do futebol estadual após 22 anos de ausência.

— Tradição não se acha na esquina. Quando do convite, a primeira coisa que pensei foi na honra de dirigir este clube no ano de seu centenário. Vários profissionais gostariam de assumir este cargo. Vai ser difícil o Catarinense, tem o clássico local com o Tubarão, um jogo a parte para nós e a torcida — decretou o profissional que esteve trajado de terno e gravata na coletiva de apresentação (veja a íntegra no vídeo abaixo).

Natural de Lages, o Hercílio Luz é o quinto clube de Santa Catarina na longeva carreira de Luiz Carlos Cruz como treinador, iniciada em 1990. Do futebol catarinense ele já trabalhou no Inter de Lages (1993), Figueirense (1994, 1995 e 2003), Joinville (2004), Chapecoense (2008). A maior parte de sua trajetória profissional foi em clubes da região Nordeste e do interior paulista. Luca, como é conhecido, tem no River Plate-SE como seu último time.