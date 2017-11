Hercílio Luz apresenta dupla experiente para a disputa do Catarinense 2018

Campeonato Catarinense 29/11/2017 | 16h17 Atualizada em

Dupla veste a camisa do Leão do Sul no Catarinense

Dupla veste a camisa do Leão do Sul no Catarinense Foto: Letícia de Oliveira / Assessoria Hercílio Luz

O Hercílio Luz apresentou oficialmente os dois primeiros reforços para o elenco que vai disputar o Campeonato Catarinense 2018. Os experientes Leandro Melo, volante, e Lima, centroavante, vestiram a camisa do Leão do Sul e falaram pela primeira vez como atletas do clube, na manhã desta quarta-feira.

Leandro Melo demonstrou entusiasmo com o desafio com a veste vermelha e branco. Ele é natural de Tubarão, cidade-sede do clube, e atuar no município era um sonho na carreira do volante de 31 anos.

- Conheço a história do clube, sou filho de Tubarão. É um sonho como atleta profissional vestir a camisa de um time da cidade. Não faltará empenho, profissionalismo e vontade de ser vencedor com essa camisa. Tenho espírito guerreiro e assim será no Hercílio Luz. Juntamente com o Lima, um jogador que dispensa comentários por ter sido goleador onde passou, as contratações que serão feitas farão o time forte para 2018 — disse o atleta do meio de campo.

Já o centroavante Lima, de 35 anos, confirmou o compromisso de fazer do Leão do Sul competitivo no estadual que se avizinha.

— Vamos trabalhar neste mês que falta para iniciar o campeonato bem. Dedicação da nossa parte não vai faltar — disse suscintamente.

A estreia do Hercílio Luz está prevista para o dia 17 de janeiro. Em casa, no Anibal Costa, o Leão encara o dérbi contra o Tubarão.

