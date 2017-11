Hercílio Luz anuncia centroavante Lima como reforço para o Catarinense 2018

Campeonato Catarinense 27/11/2017 | 17h19 Atualizada em

Centroavante Lima tem 140 gols com a camisa do JEC entre 2009 e 2013 Foto: Pena Filho / A Notícia

O Hercílio Luz confirmou na tarde desta segunda-feira a contratação do centroavante Lima. O jogador é o maior artilheiro da história do Joinville, rival do Leão do Sul no Campeonato Catarinense 2018. João Maria Lima do Nascimento tem 140 gols com a camisa do JEC, entre as temporadas de 2009 e 2013.

O clube do Sul de Santa Catarina vai fazer a apresentação oficial do jogador de 35 anos na manhã de quarta-feira. Junto dele, também veste a camisa vermelha e branca diante da imprensa e convidados o volante Leandro Melo, de 31 anos, natural da cidade do clube, Tubarão. Melo defendeu o São Bento, do interior de São Paulo, neste ano.

Lima é natural de Natal (RN), mas tem forte identificação com o Joinville, pelo período em que defendeu o clube e os gols, quando ficou conhecido como Limatador. Depois da saída do JEC, o centroavante defendeu também o Paysandu, Ceará, Metropolitano e Grêmio Novohorizontino. No ano passado ele disputou campeonato de futebol amador no Norte de Santa Catarina.