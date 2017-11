Henan volta a ser titular do Figueirense em jogo diante do Vila Nova

Série B 13/11/2017 | 13h35 Atualizada em

Henan volta a atuar como titular no Figueirense

O Figueirense terá a volta de seu artilheiro para o antepenúltimo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Autor de 12 gols na competição, Henan será titular no confronto das 20h30min desta terça-feira, contra o Vila Nova. Uma lesão muscular o deixou de fora por cinco rodadas, e sem espaço em seu retorno. Então entre os onze, o atacante André Luís foi vetado pelo departamento médico e não estará em ação no Serra Dourado.

Outra baixa do técnico Milton Cruz é o meia Renan Mota. Na derrota por 2 a 1 para o América-MG, no último sábado, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Guilherme Lazaroni e Ferrugem são prováveis substitutos. A possível formação para o confronto tem: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio, Ferrugem (Guilherme Lazaroni) e Jorge Henrique; Henan.

Com a derrota para no fim de semana, o Figueirense se obriga a vencer para alcançar os 46 pontos, tidos como viáveis para garantir a permanência na Série B.

— É uma decisão, motivação não vai faltar e temos que ir lá conseguir os três pontos para dar um passo importante. Vamos encarar como uma decisão para não ficar adiando e trazer pressão desnecessária para a gente — destacou o zagueiro Henrique Trevisan, recuperado de luxação no ombro e disponível ao duelo em Goiânia.

