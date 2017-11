Guga chama torcedor do Avaí para duelo contra o Palmeiras

ressacada 19/11/2017 | 16h14 Atualizada em

Em jogo decisivo na batalha contra o rebaixamento, o Avaí busca forças e armas para vencer o Palmeiras nesta segunda-feira. A diretoria baixou o valor dos ingressos para R$ 10 e espera casa cheia no confronto marcado para as 20h. E um torcedor ilustre do time chamou os avaianos para a Ressacada. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Leão, o ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga, pede que a torcida apoie a equipe até o fim e lembra que ainda é possível permanecer na Série A.

Confira o vídeo

