Guerrero tem resultado analítico adverso para substância estimulante

Lima 03/11/2017 | 17h22

O peruano Paolo Guerrero teve um resultado adverso em controle antidoping na partida da seleção do Peru contra a Argentina, dia 5 de outubro, o que poderia tirar o atacante da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

"O que existe até o momento é um resultado analítico adverso (RAA) para uma substância S-6 estimulante. Pode vir de uma medicação utilizada e então o resultado não seria considerado positivo", confirmou o presidente da Comissão de Controle Antidopagem da Confederação Brasileira de Futebol, Fernando Solera, ao canal SportTV.

"Até o momento, Guerrero não é considerado dopado", acrescentou.

Peru encara a Nova Zelândia nos dias 11 e 15 de novembro, em disputa por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018. Se o exame antidoping for positivo, Guerrero não arriscaria apenas a participação na repescagem, mas no próprio Mundial em caso de não classificação da seleção.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) ainda não se pronunciou. No país, os treinamentos da equipe aconteciam normalmente, apesar das imagens mostrarem o técnico Ricardo Gareca cabisbaixo e conversando preocupadamente com o diretor esportivo Juan Carlos Oblitas.

Ao final da sessão, o volante Yoshimar Yotún disse desconhecer o caso: "não entendo nada. Estive treinando e não sei", garantiu.

* AFP