Grammy Latino chega... 'despacito'

Los Angeles 13/11/2017 | 15h37

Des-pa-cito... quem não sabe a letra, improvisa: são poucos os que ainda não conhecem o grande sucesso de Luis Fonsi e Daddy Yankee, que estão na briga pelo Grammy Latino.

Os porto-riquenhos chegam a Las Vegas nesta quinta-feira, com quatro indicações por este reggaeton, que foi o número um em mais de 45 países e cuja versão gravada com o fenômeno pop canadense Justin Bieber chegou ao topo do Hot 100 da Billboard.

A música está indicada a Gravação (que inclui o intérprete, o compositor e a equipe de produção) e Canção do Ano, Melhor Fusão/Interpretação Urbana e melhor Vídeo Musical (Versão Curta).

Mas é René Pérez Joglar, o rapper porto-riquenho Residente, quem chega com o maior número de indicações: nove, pelo seu ambicioso disco solo homônimo, que é inspirado na análise do seu genoma.

Este é o primeiro álbum solo de Residente desde que se separou da banda Calle 13, atualmente em um período sabático, com a qual ganhou 24 Grammys da edição latina e três da anglófona.

Na edição 2017, Residente está indicado nas categorias: Álbum, Gravação e Canção do Ano; Melhor Fusão/Interpretação Urbana, Álbum de Música Urbana, Canção Urbana, Canção Alternativa, Canção Tropical e Vídeo Musical (Versão Curta).

Maluma e Shakira acumulam sete e seis indicações, respectivamente, enquanto Kevin Jiménez ADG, Juanes e Mon Laferte chegam com cinco indicações cada.

Dois destaques entre os brasileiros indicados são o rapper Emicida, que concorre na categoria Melhor Canção "Urban" com "A Chapa É Quente!", que canta com Rael, e a cantora Ludmilla, com "A Danada Sou Eu", concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

A categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja reúne nomes como Daniel, Luan Santana, Marília Mendonça e Simone & Simaria, enquanto na de Melhor Canção em Língua Portuguesa se destacam Marisa Monte, Diogo Nogueira e Nando Reis.

Outros artistas brasileiros indicados no Grammy Latino são o grupo Blitz, Mart'nália, Edu Lobo, Alexandre Pires, Aline Barros e Roberta Sá, entre outros.

Os Grammy Latinos são concedidos por votação dos membros da Academia Latina da Gravação, que incluem artistas, compositores e produtores. Os indicados de 2017 foram selecionados entre quase 10.000 candidatos em 48 categorias.

A premiação será na quinta-feira, em duas cerimônias separadas: a Premier, onde se entrega a maioria dos prêmios, e a gala para as principais categorias, que começa às 17H00 locais (23H00 em Brasília).

Na quarta-feira, Alejandro Sanz será homenageado como "Personalidade do Ano".

- "Alerta" após tiroteio -

O Grammy Latino será realizado em Las Vegas, onde há um mês e meio ocorreu o ataque a tiros mais mortal da história recente dos Estados Unidos, que deixou 58 mortos e 550 feridos.

Aden Ocampo, da polícia da cidade, disse à AFP que haverá um operativo de segurança especial, como acontece em todos os grandes eventos.

"Com tudo o que aconteceu, estaremos alerta", indicou, sem saber dizer o número de agentes que serão mobilizados para custodiar a gala do Grammy no MGM Grand e a homenagem a Sanz no Mandalay Bay, o mesmo hotel de onde Stephen Paddock disparou contra uma multidão que assistia a um show de música country.

O que sim é certo é que o evento será realizado e que os grandes nomes da música em espanhol e português estarão presentes para a entrega do maior prêmio da música latina.

Steve Aoki, J Balvin, Bad Bunny, Alessia Cara, Flor de Toloache, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Logic, Maluma, French Montana, Sofía Reyes, Carlos Vives, Nicky Jam, CNCO, além de Sanz, Fonsi e Residente, animarão a festa com sua música.

Lin-Manuel Miranda, ganhador de dois Grammy internacionais, receberá o Prêmio da Presidência da Academia por "seu talento artístico, visão e forma magistral em que usa sua arte para apoiar e promover temas relacionados com latinos nos Estados Unidos", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina da Gravação.

"A poesia urbana e social de Lin-Manuel dá força e ânimo aos latinos que buscam se superar", acrescentou.

* AFP