Girona e Real Sociedad empatam com gols de Stuani e Willian José

Madri 17/11/2017 | 20h42

O Girona (10º) e a Real Sociedad (7ª) empataram em 1 a 1 com gols do uruguaio Christian Stuani e do brasileiro Willian José respectivamente, nesta sexta-feira na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Logo aos 6 minutos de jogo, Willian José abriu o placar para a Sociedad. O atacante brasileiro, que aspira ser convocado e defender a Espanha na Copa do Mundo da Rússia-2018, recebeu na corrida, driblou o marcador e tirou do goleiro.

No segundo tempo, o Girona pressionou a Sociedad e acabou recompensado aos 19 minutos com Stuani, que pegou de cabeça um cruzamento de Portu.

No sábado, o Real Madrid (3º) e o Atlético (4º), ambos com 23 pontos, se enfrentam num clássico madrilenho crucial para as duas equipes, que não querem deixar escapar ainda mais o líder Barcelona (31 pts).

Os catalães visitam o Leganés (9º), também no sábado. No mesmo dia, haverá também os duelos Getafe-Alavés e Sevilla-Celta.

No domingo, o surpreendente Valencia (2º) visitará o Espanyol (13º) em busca de uma vitória que permita proteger o segundo lugar e seguir na cola do Barcelona.

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Real Sociedad 1 - 1

- Sábado:

(10h00) Getafe - Alavés

(13h15) Leganés - Barcelona

(15h30) Sevilla - Celta Vigo

(17h45) Atlético de Madrid - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Málaga - Deportivo La Coruña

(13h15) Espanyol - Valencia

(15h30) Las Palmas - Levante

(17h45) Athletic Bilbao - Villarreal

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 31 11 10 1 0 30 4 26

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Real Madrid 23 11 7 2 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 23 11 6 5 0 16 6 10

5. Villarreal 20 11 6 2 3 18 11 7

6. Sevilla 19 11 6 1 4 12 11 1

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

9. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

10. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

11. Celta Vigo 14 11 4 2 5 22 17 5

12. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

13. Espanyol 13 11 3 4 4 9 13 -4

14. Levante 12 11 2 6 3 12 15 -3

15. Athletic Bilbao 11 11 3 2 6 11 15 -4

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19

18. Alavés 6 11 2 0 9 5 16 -11

19. Las Palmas 6 11 2 0 9 8 28 -20

20. Málaga 4 11 1 1 9 6 23 -17

* AFP