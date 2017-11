Francês que gritou "Alá é grande", ferido pela polícia espanhola

Barcelona 18/11/2017 | 15h07

A polícia espanhola abriu fogo contra um francês, aparentemente desequilibrado, que gritou "Allahu Akbar" (Alá é grande) em um pedágio próximo à fronteira francesa, que ficou ferido no quadril, informaram as forças de ordem neste sábado (18).

O homem, de origem marroquina, segurava um objeto que os agentes confundiram com uma arma, indicou a polícia regional catalã, os Mossos d'Esquadra, ressaltando que não há indícios de terrorismo.

O incidente ocorreu neste sábado, um pouco depois da meia-noite. O homem estava em um veículo com placa francesa e estava acompanhado de uma mulher, enquanto passavam pelo pedágio da cidade fronteiriça de La Jonquera. Sua atitude "incomum" chamou a atenção de uma patrulha da Guarda Civil, que pediu reforços aos Mossos, de acordo com um porta-voz da polícia catalã.

"Parecia manipular algum tipo de objeto dentro do veículo. Pediram para que ele saísse (do veículo), no início não fez questão, e depois saiu com algo nas mãos, de frente para os agentes", explicou o porta-voz, acrescentando que o indivíduo, sgeundo os policiais presentes, gritava "Allahu Akbar".

Os agentes terminaram por efetuar "disparos ao ar para intimidá-lo, mas o homem continuou andando em direção aos agentes, e ao final atiraram em seu quadril", relatou o porta-voz.

"O homem, após terem atirado nele, ferido, voltou a entrar no carro, começou a tirar as roupas e voltou a sair. Poderia sofrer de algum tipo de transtorno mental", disse a fonte. Foi hospitalizado em Gerona, onde foi operado, segundo o porta-voz.

A Guarda Civil declarou que ele não corre risco de vida e se limitou a dizer que há uma investigação em curso para esclarecer o ocorrido.

As forças espanholas estão muito atentas a esses incidentes, principalmente após os atentados extremistas que aconteceram em agosto desse ano, deixando 16 mortos na Catalunha.

* AFP