França abre 2-1 sobre Bélgica na final da Copa Davis

Lille 25/11/2017 | 14h47

A França abriu 2 a 1 sobre a Bélgica na final da Copa Davis, neste sábado, depois da vitória da dupla Richard Gasquet e Pierre-Hughes Herbert sobre Ruben Bemelmans e Joris De Loore, parciais 6-1, 3-6, 7-6 (7/2) e 6-4.

No domingo, o número 1 dos franceses, Jo-Wilfried Tsongam (15º do mundo), tem a chance de garantir a vitória sobre o líder dos belgas, David Goffin (7º). Se os belgas vencerem, o torneio vai ser decidido no quinto jogo, teoricamente entre o local Lucas Pouille (18º) e o visitante Steve Darcis (76º).

A França busca o 10º título da Copa Davis, objetivo que escapa desde 2001. Para os belgas, o desafio é conquistar o troféu pela primeira vez. Goffin e companhia perderam a final para a Grã Bretanha há dois anos.

* AFP