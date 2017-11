Fotógrafo britânico retrata 'humanidade' de espécies ameaçadas

Washington 24/11/2017 | 23h22

O sauim-de-coleira, um sagui encontrado na Amazônia, e o africano pangolin, caçado por suas escamas, estão entre as espécies mais raras do mundo ameaçadas pelo homem, como revela o livro "Endangered", do fotógrafo britânico Tim Flach.

"A maioria das ameaças do passado foram provocadas pela natureza, mas parece que agora somos nós que as causamos", explicou à AFP o fotógrafo de 59 anos.

"Minha verdadeira pergunta é a seguinte: Por que faço isto? Por que tiro uma foto do último rinoceronte branco macho? A questão é entender como chegamos a este ponto".

No livro de 150 fotos, corais, insetos e anfíbios raros dividem espaço com os mamíferos mais famosos ameaçados de extinção, como os ursos polares.

Tim Flach, conhecido por suas fotos estilizadas de animais domésticos, consegue capturar nestas espécies selvagens ameaçadas expressões que parecem humanas.

Na capa do livro há um lêmur - Propithecus coronatus - com os braços cruzados em torno das pernas e com seus grandes olhos abertos, como se estivesse espantado.

Flach utiliza uma tela preta ao fundo e graças a efeitos de luz, consegue destacar detalhes dos animais.

O fotógrafo viajou no verão em torno do Mar Cáspio e se escondeu em um buraco repleto de moscas para encontrar um saiga, um raro antílope que conviveu com os mamutes há milhares de anos, e corre o risco de desaparecer devido à caça ilegal.

Ao longo de dois anos de trabalho para elaborar o livro, Flach também ficou cara a cara com o último rinoceronte branco macho e nadou com um grande tubarão branco nas Galápagos. Sempre com o mesmo objetivo: transmitir aos leitores sua paixão pela vida selvagem.

* AFP