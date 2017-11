"Fora do futebol, pode desfrutar com os amigos", diz Emery sobre Neymar

Paris 21/11/2017 | 13h07

Neymar "é jovem e quando tem tempo fora do futebol pode aproveitar com seus amigos", indicou nesta terça-feira Unai Emery, técnico do Paris Saint-Germain, depois de publicação de foto do jogador em discoteca próximo de Paris, no sábado.

"É um jogador responsável, é jovem. Quando tem tempo fora do trabalho, fora do futebol, pode aproveitar com seus amigos", disse o técnico espanhol na véspera do jogo contra o Celtic, pela Liga dos Campeões.

"Depois veio ao treinamento e foi muito bem", acrescentou Emery.

O jogador exibe habitualmente sua vida noturna nas redes sociais. Nos últimos dias, circularam fotos de Neymar em uma boate em Pierrelaye, na zona metropolitana de Paris. O camisa 10 estava ao lado do rapper Tyga.

"É importante manter um alto nível, mas os jovens têm a necessidade de estar com os amigos", acrescentou Emery.

"Tem a responsabilidade de descansar no domingo, estar com a gente ontem (segunda-feira) e hoje para estar bem no jogo", concluiu o espanhol sobre o craque brasileiro.

* AFP