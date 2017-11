Figueirense tem sinal de alerta religado, adverte zagueiro Trevisan

Série B 13/11/2017 | 18h57 Atualizada em

O Figueirense tem três jogos para alcançar a meta do segundo semestre: a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mira mais três pontos para chegar aos 46, soma tida como suficiente para escapar do rebaixamento. Com duas partidas seguidas como visitante pela frente para alcançar a conta, o sinal de alerta está ligado novamente. Foi o que disse o zagueiro Henrique Trevisan.

— Com certeza, estamos com o alerta ligado. Mas estamos concentrados em nós, na vitória que precisamos para tirar o clube dessa situação — disse o defensor, que voltou a ficar disponível ao técnico Milton Cruz, recuperado de luxação no ombro, mas não deve ser titular no próximo duelo do time no torneio.

O time alvinegro vai enfrentar o Vila Nova às 20h30min desta terça-feira, no Serra Dourada. Na sequência, também como visitante, o Figueirense encara o Juventude, na sexta-feira. Depois dos dois jogos seguidos longe da torcida, a equipe encerra a Série B ante o Paysandu, no dia 25, no Orlando Scarpelli. Para Trevisan, cada uma das três partidas são primordiais pela permanência.

— Sabemos da importância desses três jogos. Precisamos de mais uma vitória e cada jogo é uma decisão. Estamos preparados para encarar dessa forma e conseguir o que precisamos — garantiu.

