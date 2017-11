Figueirense seca Luverdense para carimbar permanência antes de entrar em campo

Série B 16/11/2017 | 15h24 Atualizada em

O drama do Figueirense com a possibilidade de rebaixamento pode terminar antes de o time pisar no gramado do Estádio Alfredo Jaconi para enfrentar o Juventude, às 21h30min desta sexta-feira. É que mais cedo, o Luverdense, o primeiro na lista da degola, visita o Guarani. O jogo está marcado para as 19h15min, em Campinas. A vitória dos paulistas livra o alvinegro da ameaça do Z-4.

Caso o Luverdense conquiste os três pontos, o Figueira fica na obrigação de vencer o Juventude se quiser garantir a permanência na Série B na rodada. Se perder ou empatar, e o Luverdense triunfar em Campinas, a definição dos times rebaixados fica para a última rodada, quando o Figueirense encara o Paysandu, dia 25, às 17h30min, no Orlando Scarpelli.

Na terça passada, o Alvinegro empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Serra Dourada. Já o Luverdense foi derrotado em casa para o Boa Esporte por 1 a 0. ABC, Náutico e Santa Cruz já estão rebaixados para a Terceira Divisão nacional.

