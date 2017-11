Figueirense perde lateral por suspensão, mas tem retorno de meia para jogo em Caxias

Alterações no time 15/11/2017 | 16h08 Atualizada em

Ferrugem (D) é uma das alternativas do técnico do Figueirense para a ala direita no jogo de sexta-feira

O time do Figueirense que pode carimbar a permanência na Série B terá mudança em uma das alas. No empate com o Vila Nova, terça-feira, o lateral-direito Dudu levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Juventude. Contudo, ao mesmo tempo em que perde um de seus titulares, o técnico Milton Cruz conta com o retorno do meia Renan Mota, que ficou fora do confronto no Serra Dourada justamente por causa do terceiro amarelo.

Renan Mota estava em Florianópolis e se junta à delegação do Figueira ainda nesta quarta, em Porto Alegre. Na coletiva de imprensa, Milton Cruz lembrou que pode utilizar Patrick ou Ferrugem na direita. Também levantou a possibilidade de deslocar Dudu Vieira para a posição, com o retorno de Renan Mota aos titulares.

— Tenho outras opções, jogadores que já vi, que gostaria de ver fazendo essa função. Mas sempre procuramos saber com o jogador se já jogou na função, se já fez. Tem Patrick, Dudu Vieira, Ferrugem, a gente tem outras opções. Pena perder um jogador como o Dudu — observou o técnico.

No empate por 1 a 1 com o Vila Nova, Ferrugem entrou quase no fim do jogo no lugar de Dudu, o que indica a possibilidade de o técnico escalar o volante pelo lado direito da defesa.

Se vencer o Juventude na sexta, às 21h30min, no Alfredo Jaconi, o Figueirense garante matematicamente a permanência na Segunda Divisão.

