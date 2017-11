Figueirense garantido na Série B mesmo sem entrar em campo

Campeonato brasileiro 17/11/2017 | 21h11 Atualizada em

O drama do Figueirense com a possibilidade de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim antes mesmo de o time entrar no gramado do Estádio Alfredo Jaconi. O Alvinegro foi beneficiado pelo empate sem gols do Luverdense com o Guarani, em Campinas, no início da noite desta sexta-feira. Com o resultado, a equipe de Lucas do Rio Verde (MT) não ultrapassa mais do Furacão, que joga a partir das 21h30min desta sexta contra o Juventude.

Antes do início da partida em Caxias do Sul, o técnico Milton Cruz disse que a permanência do Alvinegro é reflexo do trabalho feito nos três meses em que está no comando da equipe.

— O grupo está de parabéns, todos ajudaram bastante, jogadores pegaram a maneira de jogar, não teve briga, discussões — disse.

O Figueirense tem 44 pontos e o Luve chegou aos 41 com o empate. Porém, os alvinegros têm duas vitórias a mais – primeiro critério de desempate. O placar em Campinas também garantiu a permanência do Guarani na Segunda Divisão. O Luverdense se junta a ABC, Náutico e Santa Cruz na lista dos quatro clubes que vão disputar a Série C na próxima temporada.

Já o Figueirense entra mais tranquilo para o duelo contra o Juventude. Depois, o time ainda tem o último compromisso do ano, contra o Paysandu, no sábado seguinte, às 17h30min, no Orlando Scarpelli.

