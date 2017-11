Figueirense faz promoção de ingresso para despedida da temporada

torcedor alvinegro 21/11/2017 | 21h33 Atualizada em

O Figueirense recebe o Paysandu nesta sexta-feira, às 21h30min, no Orlando Scarpelli, pela última rodada da Série B. Para a despedida, a direção alvinegra irá promover mais uma promoção de ingressos para todos os setores.

Os sócios do Figueira podem levar, gratuitamente, até dois acompanhantes para assistir à partida. A promoção é válida nos setores A, B e C do Scarpelli, e para participar basta o associado comparecer às catracas do seu setor munido da carteira de sócio, que será liberada a entrada dos acompanhantes. Além disso, criança até 12 anos não paga, basta estar acompanhada por um adulto e ter documento de identidade.

Para o setor C do estádio, o torcedor que levar 1kg de alimento não perecível (exceto sal e farinha) não pagará o ingresso. Para participar, basta dirigir-se ao portão 2 do Orlando Scarpelli com o alimento a ser doado. Já o torcedor que comprar o ingresso vestindo a camisa do Figueirense pagará R$ 15 no ingresso para os setores B, C e E. É necessário estar uniformizado no ato da compra do ingresso e ao acessar o Scarpelli.

Os ingressos para a partida contra o Paysandu estarão disponíveis a partir de hoje nas bilheterias do Orlando Scarpelli.

