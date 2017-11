Figueirense fará pré-temporada no CFT do Cambirela, em Palhoça

2018 21/11/2017 | 14h22 Atualizada em

Com a permanência garantida na Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense inicia o planejamento para 2018. Nesta terça-feira, o departamento de futebol do clube informou que a pré-temporada será no Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis, a partir do dia 2 ou 3 de janeiro – a data será confirmada nos próximos dias.

Desempenho no comando do Figueirense pesa para a permanência de Milton Cruz

Além da Segunda Divisão e da luta pelo retorno à elite nacional, no calendário do Figueira ainda estão o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil. Na primeira rodada do Estadual, dia 17 de janeiro, às 20h30mn, a equipe enfrenta o Criciúma, no Orlando Scarpelli. A pré-temporada começa com os exames médicos dos atletas e, depois, o período de treinamentos.

Ainda pela Série B deste ano, o Figueirense faz na próxima sexta o jogo de despedida da temporada contra o Paysandu, às 21h30min, no Scarpelli.

Leia outras notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro