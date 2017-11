Figueirense encara o Vila Nova em busca da primeira vitória de Milton Cruz fora de casa

Série B 14/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Comemorar na casa do adversário. Cena que o Figueirense não conseguiu neste returno da Série B do Campeonato Brasileiro, desde quando o técnico Milton Cruz passou a dirigir o time. Nos jogos como visitante com o treinador na casamata, a equipe conseguiu quatro empates e amargou quatro derrotas. Um triunfo a esta altura da competição, porém, pode render mais que a celebração pelos três pontos. O Figueira enfrenta o Vila Nova, às 20h30min desta terça-feira, com chance de alcançar a permanência na Segunda Divisão.

Com 43 pontos conquistados, a equipe alvinegra trabalha para somar mais três e chegar aos 46, que são tidos como suficientes para evitar o rebaixamento – no momento, apenas 2,2% de risco, conforme o Departamento de Matemática da UFMG. Consumadas as degolas de ABC, Náutico e Santa Cruz, o Luverdense é o time a ser superado.

Com ajudinha do Boa Esporte

Com três pontos a mais que o time do Centro-Oeste, o Furacão se garante na Série B com a vitória longe de casa e a derrota do Luve, que recebe o Boa Esporte na superterça da Segundona. O desafiante em Lucas do Rio Verde é um aliado para o Figueirense. O Boa tem os mesmos 43 pontos e entra em campo com o mesmo objetivo dos alvinegros: ganhar para assegurar a permanência.

Porém, para que a missão seja cumprida com antecedência, o Figueirense necessita o que ainda não alcançou sob o comando de Milton Cruz: ganhar fora de casa. A arrancada para sair da zona de rebaixamento e se aproximar da permanência foi construída com a campanha no Orlando Scarpelli, em que a invencibilidade foi quebrada no último sábado, pelo América-MG. Além do jejum a ser quebrado, o Furacão encara um Vila Nova que joga a última cartada pelo acesso.

Artilheiro da equipe no torneio, Henan volta a jogar entre os titulares. Autor de 12 gols no torneio, ele estava fora desde uma lesão muscular sofrida na 27ª rodada. Será o substituto de André Luís, vetado pelo departamento médico por causa de dores. Além da troca no comando de ataque, Milton Cruz não conta com Renan Mota, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ferrugem e Guilherme Lazaroni são os prováveis substitutos.

Ficha técnica

Vila Nova: Luis Carlos; Anderson Luís, Wesley Matos, Alemão e Gastón Filgueira; PH, Fernando Medeiros (Heitor), Maguinho e Alan Mineiro; Ruan e Tiago Adan (Lourency). Técnico: Hemerson Maria.

Figueirense: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio e Ferrugem (Guilherme Lazaroni); Jorge Henrique e Henan. Técnico: Milton Cruz.

Arbitragem: Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Michael Correia e Dibert Pedrosa Moises (trio do RJ)

Data e hora: nesta terça-feira, às 20h30min

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

