Figueirense continua com risco de rebaixamento e goleiro Saulo é contestado pela torcida

Hoje, o Figueirense tem 6% de chance de ser rebaixado, mas esta possibilidade poderia ter caído para menos de 1% se o time alvinegro tivesse vencido o América-MG no último sábado, no Orlando Scarpelli. A derrota por 2 a 1, a primeira em casa nos últimos sete jogos em Floripa, foi um banho de água fria nos mais de 7 mil torcedores que foram ao estádio.

Além de permanecer com 43 pontos, a chance de erro nos três jogos que restam, sendo dois longe de Florianópolis, diminui. Outro fator que preocupa são os erros recentes do goleiro Saulo. Diante do América-MG, o goleiro saiu em falso no segundo gol e foi muito vaiado pela torcida após o apito final

– A gente tem que trabalhar nessa semana, conversar com ele. Temos goleiros bons, mas estão sem jogo e acho arriscado colocar goleiros que estão sem jogar. De repente, você coloca um sem ritmo e pode perder o atleta. Esse momento é de conversar, analisar e ver o que é bom para o Figueirense – ponderou o treinador.

Sem tempo para descansa, nesta segunda-feira o Alvinegro viaja para Goiânia, já que na terça encara o Vila Nova às 20h30min, no Estádio Serra Dourada. Caso vença e o Luverdense perca em casa para o Boa Esporte, o Furacão garante a permanência.

