Figueirense anuncia renovação com Marco Antônio por mais uma temporada

O Figueirense anunciou a renovação de contrato com Marco Antônio. O meia de 33 anos vai continuar no clube por pelo menos até o fim da temporada de 2018. O comunicado foi feito pelas redes sociais do Alvinegro. O Figueira está em tratativas pela manutenção de outros atletas do plantel deste ano.

Marco Antônio esteve em ação em 17 partidas até agora nesta segunda passagem pelo Orlando Scarpelli. Ele não balançou as redes. A primeira vez que defendeu o preto e branco do Figueira foi em 2014. Naquela ocasião atuou em 33 jogos e anotou três gols.

O meia-atacante Jorge Henrique tem interesse na permanência e aguarda acordo para assinar novo contrato. Adaptado à Florianópolis e ao clube, o atleta espera fechar as tratativas nos próximos dias. Outro atleta que o Furacão busca manter para 2018 é o atacante Henan. O artilheiro do time na temporada, com 12 gols, conversa com os dirigentes há algumas semanas, conforme informou o repórter Kadu Reis, da rádio CBN Diário.

