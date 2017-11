Figueirense anuncia a renovação de mais dois jogadores, Abuda e Renan Mota

Figueira 2018 27/11/2017 | 15h30 Atualizada em

O Figueirense anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com mais dois jogadores. Vão seguir no clube para a próxima temporada o volante Abuda e o meia Renan Mota. O comunicado foi feito por meio das redes sociais do clube. Agora, já são seis atletas que tiveram a continuidade no grupo alvinegro confirmada.

Na semana anterior, o clube informou que o lateral-esquerdo João Paulo, o volante Zé Antônio, o meia Marco Antônio e o atacante Jorge Henrique segue no Orlando Scarpelli para 2018.

Abuda chegou ao Figueirense no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele esteve em campo em oito partidas. Já Renan Mota foi um dos reforços na reformulação do plantel para o início da competição nacional. O meio-campista atuou em 19 partidas e marcou um gol, e ainda foi um dos nomes frequentes na escalação na reta final do torneio.

A apresentação dos atletas para a pré-temporada está programada para 2 de janeiro.

