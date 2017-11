Figueirense acerta a renovação de Zé Antônio, Jorge Henrique, João Paulo e André Luís

Próxima temporada 23/11/2017 | 11h24 Atualizada em

O Figueirense está voltado a renovar os contratos com jogadores do atual elenco para a próxima temporada. Na manhã desta quinta-feira, o clube comunicou o prolongamento do vínculo com o volante Zé Antônio. Ainda, o investidor Cláudio Vernalha informou durante café da manhã com jornalistas, também pela manhã desta quinta, que estão adiantadas as tratativas para os atacantes Jorge Henrique e André Luís e o lateral e meia João Paulo assinem a renovação em breve.

Estes são os primeiros passos alvinegros para a montagem do plantel para o ano que vem. Outro nome que está na lista para a continuidade é o do centroavante Henan. Conforme Vernalha, ele foi o primeiro atleta procurado para renovar contrato.

- Começamos a conversa há 60 dias. Falamos com o empresário dele ontem (quarta-feira) e há uma proposta em mãos dele e do atleta – disse o investidor.

Os acordos são para a permanência dos jogadores até o final do ano que vem. O dirigente e a comissão técnica ainda estão em conversas para definir sobre o elenco da próxima temporada, incluindo a quantidade de atletas. O certo, antecipou Claudio Vernalha, é que o Figueirense terá um elenco mais enxuto.

- Acredito que teremos entre 27 e 28 atletas, sem contar os da base. Que seja uma equipe para subir para a Série A, isso consiste em um time mais competitivo e com atletas com perfil da Série B, somados aos mais técnicos – completou.

O técnico Milton Cruz continua no comando para a próxima temporada.

