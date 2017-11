Ferreira classifica jogo do Figueirense contra o América-MG: ¿Uma decisão diferente¿

Série B 10/11/2017 | 15h11 Atualizada em

O Figueirense vai enfrentar o América-MG às 17h30min deste sábado, no Orlando Scarpelli, em confronto que vale muito aos dois clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto os mineiros buscam o acesso, o Figueira pode assegurar a permanência, principalmente se conseguir prolongar a série de vitórias como mandante. Por este motivo, o zagueiro Ferreira acredita que o duelo tem algo a mais que decisivo.

— Esses últimos jogos estão sendo decisões e agora é uma decisão diferente. É o jogo mais importante do ano para a gente, estamos focados. Temos que ganhar, o América é uma boa equipe. Mas estamos jogando bem em casa. Vamos aproveitar esse momento para ganhar — disse o defensor.

Ferreira deve continuar na formação titular. O técnico Milton Cruz não mostrou a equipe no treino apronto desta sexta-feira. O trabalho foi direcionado para finalizações e bolas paradas. No entanto, apenas Guilherme Lazaroni é desfalque, por suspensão. O treinador tende a formar o time que ganhou do Brasil-RS por 2 a 0, no último jogo em casa.

Se assim fora, a escalação terá: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Dudu Vieira, Zé Antônio, Marco Antônio e Renan Mota; Jorge Henrique e André Luís. Ferreira aguarda a confirmação do treinador.

— O professor ainda não falou nada, não deu certeza. Mas é o que venho falando, a gente trabalha muito, eu, o Naylhor, e esperamos nossa oportunidade. Ela chegou e estamos sabendo aproveitar, conseguindo ajudar o clube. Quem o professor colocar, vai dar conta do recado.

