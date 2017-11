Fernando Gama d¿Eça é nomeado juiz titular do TRE-SC

Moacir Pereira 18/11/2017 | 05h00 Atualizada em

O advogado Fernando Gama d’Eça assume no próximo dia 30, às 18h, o cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral. Foi nomeado pelo presidente Michel Temer. Já atuou como juiz substituto. Liderou lista tríplice eleita pelo Tribunal de Justiça do Estado, sendo o mais votado. É advogado atuante há 17 anos. Sucede a juíza Ana Blasi.

Maratona

Visita de Esperidião Amin a Joinvile, com direito a reunião com o prefeito Udo Döhler. Foto: Amaro Lucio / Divulgação

O presidente estadual do PP, deputado Esperidião Amin, terminou hoje em Joinville uma nova maratona pelo Estado, visitando o prefeito Udo Döhler (PMDB). Começou o roteiro domingo à noite em Chapecó e não parou desde lá. Percorreu mais de 25 municípios em apenas quatro dias, do Oeste à Serra e Planalto Norte. Em Ponte Alta apadrinhou a filiação ao PP do ex-prefeito Carlos Moraes. Em Lages confirmou a candidatura do vereador Lucas Neves a deputado estadual.

Laerte: omissão

Será hoje, às 18h, a missa de sétimo dia do ex-deputado federal Laerte Ramos Vieira, o combativo e inteligente líder do MDB na Câmara dos Deputados na década de 1970. O ex-deputado Edison Andrino (PMDB) lamentou que o diretório e lideranças de seu partido tenham se omitido nas merecidas homenagens ao político lageano, a quem Santa Catarina tanto deve pelos relevantes serviços e pela brilhante carreira.

Música natalina

Camerata Florianópolis apresenta amanhã, às 18h, na Praça Getúlio Vargas, o espetáculo "Sinfonia VVOA de Natal", com apresentação de um repertório que mesclará músicas natalinas e composições dos Beatles. Regência do maestro Jeferson Della Rocca, com arranjos e piano de Alberto Heller e participação especial de Baba Junior e Luciano Bitu. Há um ano, a mesma exibição foi considerada a melhor do período natalino.

Alta tecnologia

Foto: Moacir Pereira / Moacir Pereira

Com apenas 24 anos de atividade, a empresa Granaço, de Joinville, consolidou liderança na produção de aço com projetos inovadores e alta tecnologia. Sua história foi apresentada na Fiesc pelo fundador e presidente Ivair Oenning, com dados e documentário televisivo. Algumas de suas peças de alta precisão e acabamento, como um freio para metrôs, foram apresentadas por Oenning ao presidente Glauco Côrte e ao vice Mário Aguiar.

