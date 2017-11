Fernandes pode ser alçado à gerente de futebol do Figueirense

Figueira do futuro 28/11/2017 | 14h56 Atualizada em

Depois do retorno ao Figueirense, Fernandes pode assumir função ainda mais importante no clube. O ídolo da torcida alvinegra está cotado para assumir a gerencia de futebol do clube. De acordo com o investidor Claudio Vernalha, que responde pela administração do Figueira atualmente, ele pode compor o departamento de futebol que está em montagem para 2018.

— Fiz um convite para que o Fernandes ficasse mais próximo do futebol e assumisse a gerência. Ele saiu de férias e deve retornar em uma semana. Ele ainda não aceitou o cargo oficialmente, mas gostou muito da ideia. Ele tem experiência e sinergia com o clube. Todos nós gostamos dele – comentou Vernalha, em entrevista ao programa Estádio CBN, da CBN Diário, na noite da última segunda-feira.

Fernandes voltou ao Furacão em agosto. Ele assumiu o posto de coordenador de Núcleo de Inteligência do Futebol. (Clique aqui e relembre).

Fernandes seria o segundo da hierarquia do departamento de futebol do Figueirense. Cláudio Vernalha deseja contar com um diretor de futebol e espera que em até duas semanas o posto seja preenchido.

— Existem três nomes em que conversamos, com ordem de preferência da diretoria, todos respeitáveis e com experiência. Na próxima semana ou na outra devemos ter novidades — resumiu.

