FC Barcelona lamenta prisão de membros do governo separatista catalão

Barcelona 02/11/2017 | 19h17

O FC Barcelona lamentou a prisão provisória de oito membros do governo separatista catalão investigados por sedição e rebelião, após decreto da justiça espanhola nesta quinta-feira, acrescentando que estes tipos de acusações "não contribuem para construir caminhos de diálogo".

"O FC Barcelona lamenta as encarceramento ditados pela Audiência Nacional e expressa sua solidariedade aos afetados e suas famílias", afirmou o clube catalão em comunicado.

O Barça "considera que as atuações como estas não contribuem para construir caminhos de diálogo e respeito que sempre defendemos como entidade".

"Diante da excepcionalidade da situação atual, o Barcelona faz um pedido à serenidade e reitera mais uma vez seu compromisso com as liberdades e os valores democráticos, para construir pontos que ajudem a resolver o conflito de maneira consensual, pacífica e política", concluiu a nota do clube catalão.

* AFP