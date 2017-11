Fatma entra com ação pedindo R$ 500 mil por danos causados por índios em Reserva

Moacir Pereira 14/11/2017 | 03h30 Atualizada em

Fundação do Meio Ambiente entrou com ação civil pública na Justiça Federal da Capital contra a Fundação Nacional do Índio requerendo ressarcimento de R$ 500 mil. Referem-se a prejuízos causados pelos índios na Reserva Biológica de Sassafrás, em Doutor Pedrinho. Os indígenas queimaram a sede da Fatma, destruíram cercas e estradas e mantiveram funcionários da Fundação em cárcere privado.

Multas Assembleia Legislativa deve votar esta semana projeto de lei do deputado Gelson Merisio (PSD) que dá nova regulamentação às multas aplicadas pelo Detran aos motoristas infratores. O Departamento só poderia suspender a carteira de habilitação no ano em que os motoristas tiverem 20 pontos de multas. Atualmente, o Detran está intimando motoristas multados há mais de cinco anos. E alguns que já foram punidos, realizaram cursos, receberam nova carteira. Mas estão sendo notificados.

Filiação O Podemos, do senador Álvaro Dias, conta a partir desta semana com representação na Assembleia Legislativa. Filiou-se ao partido o deputado Natalino Lazare, que há meses cancelou inscrição no PR. Candidato à Presidência, o senador Álvaro Dias esteve em audiência com o governador Raimundo Colombo. O presidente estadual do Podemos, Vilson Sandrini Filho, que viabilizou a filiação de Lazare, estava presente.

Telegráficas *A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica promoverá, em Florianópolis, a partir de quinta-feira o 54º Congresso Brasileiro, homenageando o cirurgião catarinense Rodrigo d’Eça Neves. *Atividades culturas, esportivas, artísticas e gastronômicas marcaram as comemorações dos 120 anos de fundação de Ibirama, no Vale do Itajaí.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

PSDB lança 3 candidatos ao governo de SC

Hospitais de SC administrados por Organizações Sociais de Saúde são mais eficientes

Prisão e morte de Cancellier ganham matéria de seis páginas na Veja