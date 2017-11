Ex-vice-presidente Mnangagwa retornará ao Zimbábue

Harare 22/11/2017 | 06h27

O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, possível substituto do presidente Robert Mugabe, que renunciou na terça-feira depois de permanecer 37 anos no poder, voltará nesta quarta-feira ao Zimbábue.

"O camarada Mnangagwa volta hoje ao Zimbábue", afirmou à AFP o secretário do ex-vice, Larry Mavhima.

"Chegará em Harare às 13H00 (9H00 de Brasília). Ele seguirá para a sede do partido para analisar a situação e mais tarde fará o mesmo no gabinete da presidência", completou o secretário.

Mnangagwa, de 75 anos, foi destituído em 6 de novembro, por ideia da primeira-dama Grace Mugabe, com quem competia para suceder o presidente, de 93 anos.

A expulsão do político leal ao regime, herói da luta de "libertação" do Zimbábue, provocou a intervenção das Forças Armadas, que controlam o país desde 15 de novembro.

No domingo, Mnangagwa foi nomeado presidente do partido governista, o Zanu-PF, em substituição a Mugabe, e pode tomar posse como presidente interino do país.

* AFP