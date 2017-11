Harare 22/11/2017 | 13h07

O ex-vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que deve suceder o presidente demissionário Robert Mugabe, retornou ao seu país, indicou nesta quarta-feira à AFP seu assistente pessoal.

Emmerson Mnangagwa, que partiu para o exílio após sua destituição no início de novembro, "visitou o escritório político do Zanu-PF (partido no poder) na base aérea de Manyame", em Harare, declarou Larry Mavhima.

"Sua posse está prevista para sexta-feira", confirmou.

* AFP