Ex-executivo do Figueirense comemora permanência na Série B e elogia Milton Cruz

Fora do Figueirense desde a metade de outubro, mas ainda torcedor alvinegro. O ex-executivo Alex Bourgeois comemorou a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Em nota divulgada nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, ele lembrou que para muitos a "missão era impossível" quando chegou ao Scarpelli. "De fato, a colocação do time na zona de rebaixamento, e o ambiente de terra arrasada no clube tornavam a missão impossível. Mas não sabendo que era impossível, foi lá e fez", diz o ex-CEO.

Bourgeois parabenizou Milton Cruz e a comissão técnica, chamando o comandante alvinegro de "grande técnico, um grande conhecedor de futebol, e uma grande pessoa". "Desejo ao Figueirense sucesso em 2018. Não será fácil, mas Milton e os executivos que deixei têm total condição de enfrentarem mais uma missão impossível. Continuo aqui, um simples torcedor, mas um torcedor apaixonado", escreveu Bourgeois.

