Evra deixa Olympique após ser suspenso pela Uefa por agredir torcedor

Lausana 10/11/2017 | 16h22

o lateral Patrice Evra, que agrediu um torcedor antes de uma partida na Liga Europa, deixou o Olympique de Marselha "em comum acordo", informou o clube francês nesta sexta-feira, pouco após a divulgação da decisão da Uefa de suspender o jogador por 7 meses.

O Olympique e Patrice Evra "decidiram pôr um fim à colaboração de comum acordo", anunciou o clube, após a agressão do jogador a um torcedor em 2 de novembro.

"O contrato do jogador está oficialmente rescindido com efeito imediato", completou o clube marselhês.

A Uefa anunciou que Evra não poderá entrar em campo em competições continentais até 30 de junho de 2018 e multou o jogador em 10.000 euros.

Em 2 de novembro, Evra, 36 anos, foi flagrado agredindo com um chute um torcedor do próprio Olympique que o xingava, antes da derrota para o Vitória de Guimarães (1-0) em Portugal, pela Liga Europa.

O gesto valeu a Evra uma expulsão antes mesmo do início do jogo, algo inédito na história da competição.

No dia seguinte à partida, Evra foi afastado pelo clube.

No domingo, contra o Caen (5-0), o divórcio se tornou inevitável entre o jogador e o clube, após a torcida do Olympique levar para o estádio uma faixa com a frase: "Você achou que estava acima da instituição de Marselha. Evra, vai embora".

* AFP