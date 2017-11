Washington 02/11/2017 | 11h12

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, ainda prejudicados pelo impacto dos furacões no sul do país, registraram leve queda, de acordo com o Departamento do Trabalho.

Foram registados 229.000 pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 28 de outubro, em dados corrigidos das variações sazonais, o que representa uma queda de 5.000 pedidos.

* AFP