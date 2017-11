Equipe de SC inicia treinos para a Copa de Seleções Estaduais sub-20

Série A 22/11/2017 | 20h04 Atualizada em

A equipe sub-20 que vai representar Santa Catarina na Copa de Seleções Estaduais da categoria se apresentou nesta quarta-feira na Ressacada, local em que serão realizados os treinos. Ao todo, 15 dos 17 jogadores convocados, além da comissão técnica, estão concentrados para o período de preparação. A competição, que é organizada pela CBF, inicia no dia 29 de novembro.

A seleção catarinense, convocada pela FCF, estreia na segunda fase contra Mato Grosso do Sul, no estádio do Avaí. A equipe de SC está no Grupo 5, que ainda tem Pará. Um amistoso está agendado para o próximo sábado, às 10h, no campo 1 do CFA João Nilson Zunino, anexo à Ressacada, diante do sub-20 do Figueirense.

A Copa é dividida em cinco fases. A primeira é classificatória, com dois grupos de duas seleções cada, disputando partidas de ida e volta (eliminatório). Na segunda fase, as 24 equipes serão divididas em oito grupos de três seleções cada, que se enfrentarão em turno único dentro dos grupos no sistema em pontos corridos.

As oito primeiras colocadas avançam para a terceira fase, que terá quatro grupos de duas seleções. As equipes se enfrentam em jogo único e eliminatório. Na quarta fase, são quatro seleções em dois grupos e novamente em confronto único e eliminatório. Depois, na quinta e última fase, é a decisão em uma única partida.

Copa de Seleções Estaduais

Grupo 5 (todos os jogos iniciam às 16h)

Dia 29/11 – Santa Catarina x Mato Grosso do Sul, na Ressacada

Dia 1º/12 – Mato Grosso do Sul x Pará, na Ressacada

Dia 3/12 – Pará x Santa Catarina, na Ressacada