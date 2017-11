Bonn 13/11/2017 | 06h42

As emissões mundiais de gases que provocam o efeito estufa devem registrar aumento em 2017, após três anos de estabilidade, segundo um estudo apresentado nesta segunda-feira à margem da 23ª Conferência do Clima da ONU (COP23).

As emissões de CO2 relacionadas com a indústria e a combustão de energias fósseis aumentarão 2% este ano na comparação com 2016, segundo o estudo.

* AFP