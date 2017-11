Em reunião da Fiesc, Jorge Bornhausen comenta reunião com Temer

Moacir Pereira 21/11/2017 | 04h00 Atualizada em

O presidente Michel Temer está otimista com as articulações políticas conduzidas pelo Palácio do Planalto visando a aprovação da reforma da Previdência. Este é o objetivo prioritário da equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a decisão considerada vital para evitar uma gravíssima crise financeira do Estado já no próximo ano, segundo avaliação de todos os economistas responsáveis. A crise fiscal constitui a principal preocupação do governo, do mercado e das principais lideranças empresariais e políticas.

Este cenário foi exposto na reunião do Conselho Estratégico da Fiesc pelo ex-senador Jorge Bornhausen ao comentar a reunião que manteve com o presidente Temer no último fim de semana em São Paulo.

Durante a conversa, o ex-governador catarinense tratou também do "pós Temer", externando apreensão com o perfil do futuro presidente da República, aquele que será eleito em outubro de 2018.

Bornhausen transmitiu sua convicção de que o PT terá candidato à Presidência, embora a presença de Lula seja totalmente incerta pela condenação, e gere insegurança política e jurídica. Não sendo Lula, revelou, deverá ser o ex-prefeito paulista Fernando Haddad.

Defendeu a necessidade de união das forças e candidaturas de centro e direita para formação de um bloco que garanta não apenas a eleição, mas a aceleração do desenvolvimento e compromisso com a agenda econômica. O ex-senador não revelou na reunião do colegiado empresarial, mas tem repetido que o nome ideal para unir direita e centro é o do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. "Ele tem os requisitos para defender uma agenda econômica que tire o Brasil da crise e promova o desenvolvimento a curto prazo."





Tecnologia

Durante o lançamento dos editais do InovAmfri, de Itajaí, os prefeitos da região prestaram homenagem ao governador Raimundo Colombo pelo apoio que vem dando aos projetos de alta tecnologia na região. A prefeita de Bombinhas, Ana Paula Silva (PDT), rasgou elogios a Colombo. A entrega de uma placa teve a presença do ministro Gilberto Kassab, dos prefeitos e do idealizador do Inova, Paulinho Bornhausen.

Justiça

Livro intitulado "Em nome da inocência: Justiça", que trata da prisão e morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo será lançado hoje, às 19h, durante sessão da Assembleia Legislativa. Obra organizada pelo ex-deputado Jailson Lima da Silva, pelo desembargador e professor Lédio Rosa de Andrade e por Sérgio Grazano. Será lançado documentário sobre a tragédia da UFSC. A homenagem foi proposta pelo deputado Rodrigo Minotto (PDT).

Carne Fraca

Exportadores de carnes de Santa Catarina pagam até hoje um preço elevado pela desastrosa Operação Carne Fraca, desencadeada em março pela Polícia Federal. Importadores europeus estão exigindo exame laboratorial de cada um dos contêineres frigorificados prontos para embarque nos portos de Santa Catarina. Exigência que retarda a remessa dos produtos, aumenta os custos e cria problemas de armazenamento.

Cruzeiros

Balneário Camboriú recebe hoje o transatlântico MSC Preziosa, iniciando uma série de 20 escalas dos navios da MSC, Costa e Plumatur. Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) já oficializou todas escalas destes navios que desembarcarão mais de 60 mil passageiros no Atracadouro Barra Sul, do grupo Tedesco, em Balneário Camboriú.

O desastre

Falando sobre cenários econômicos na reunião do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias, o professor Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, apontou as principais causas do desastre econômico causado pelo lulopetismo. A produtividade do trabalho nos últimos anos teve crescimento praticamente zero, enquanto o salário mínimo dobrou. Teve ganhos sociais, mas levou o governo à insolvência.

Resultado: um operário brasileiro produz um quinto de um trabalhador americano.

Educação

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, falará hoje no auditório do Tribunal de Justiça sobre a importância da primeira infância e os avanços do programa Criança Feliz. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares, professor Marcelo Batista de Sousa, foi convidado a falar sobre o marco legal da Primeira Infância e promover o desenvolvimento integral das crianças.

Natal na Praça

Camerata Florianópolis, músicos e cantores convidados deram um show na Simphonia WOA de Natal, na Praça Getúlio Vargas, unindo músicas natalinas e dos Beatles. Centenas de famílias, a maioria com crianças, aplaudiram o espetáculo que a família Koerich oferece pela terceira vez à cidade antes do Natal. O patriarca Walter Koerich, seus irmãos Antônio e Orlando, filhos, netos e familiares marcaram presença. O vice-governador Eduardo Moreira curtiu na primeira fila com a esposa Nicole.

