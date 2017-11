Em jogo morno, Barcelona empata em Turim e garante vaga nas oitavas da Champions

Turim 22/11/2017 | 20h12

O Barcelona visitou a Juventus, nesta quarta-feira, e voltou da Itália com um empate sem gols que garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do grupo B.

Os catalães chegaram a 11 pontos e não podem mais ser alcançados na liderança da chave. Ambos os times pareciam se contentar com o empate em partida que Lionel Messi não entrou como titular.

No outro jogo do grupo, o Sporting venceu o Olympiacos por 3 a 1 e entrou na briga pela segunda vaga da chave. Os lusos chegaram a 7 pontos e estão a um da Juve.

Na próxima rodada, o líder Barcelona recebe o esperançoso Sporting (3º), que busca uma vitória que possa garantir a classificação. Mas para isso também precisa contar com um tropeço da Juventus (2º) na visita ao Olympiacos (4º). Ambos os jogos vão ser disputados no dia 5 de dezembro, às 17:45h pelo horário de Brasília.

- Vida sem Messi -

O argentino Lionel Messi foi preterido e iniciou o duelo no banco de reservas. Por conta da falta do principal jogador, o técnico Ernesto Valverde improvisou o brasileiro Paulinho mais enfiado no ataque.

Apesar de jogar fora de casa, o Barça tinha mais domínio do jogo e chegou com mais perigo. Aos 20 minutos, o croata Ivan Rakitic cobrou falta da intermediária e a novidade no ataque deu leve toque para acertar a trave do goleiro Gianluigi Buffon.

A única jogada com maior perigo da Velha Senhora foi em contra-ataque puxado pelo brasileiro Alex Sandro. O lateral acelerou o jogo e tocou no meio para o argentino Paulo Dybala, que invadiu a área e bateu firme pelo alto da meta do alemão Ter Stegen, aos 44 minutos.

No segundo tempo, Valverde não conseguiu alternativas para melhorar o poder ofensivo e precisou recorrer ao craque argentino, que entrou em campo no lugar de Deulofeu aos 10 minutos.

A primeira tentativa da "Pulga" foi em cobrança de falta, aos 18 minutos, mas a bola passou por cima do travessão raspando a rede pelo lado de fora. Buffon estava inteiro na jogada e fez o golpe de vista com tranquilidade.

Mas a entrada de Messi em campo não mudou muito o panorama da partida. A cobrança de falta foi a única chegada do argentino em todo jogo. Do outro lado, o compatriota Dybala ainda tentou a vitória ao testar Ter Stegen com um chute forte. O arqueiro conseguiu a defesa e evitou a derrota aos 47 do segundo tempo.

* AFP