Em crise, Borussia Dortmund busca recuperação contra rival Schalke

Berlim 23/11/2017 | 15h12

O dérbi do Ruhr deste sábado contra o Schalke (2º) será uma nova prova de sobrevivência para o Borussia Dortmund (5º) e seu técnico Peter Bosz, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão, que será aberta nesta sexta-feira pelos recém-promovidos Hannover e Stuttgart.

Depois da derrota sofrida na terça-feira na Liga dos Campeões diante do Tottenham (1-2), a quarta derrota da temporada em casa, o Signal Iduna Park de Dortmund e sua "Muralha amarela" já não assustam mais os visitantes como antigamente.

Tradicionalmente, a visita do Schalke -o clube da cidade vizinha de Gelsenkirchen- é um dos jogos do ano para o Dortmund.

Apenas 35 quilômetros separam as duas cidades, e a rivalidade esportiva, por si só intensa, toma este ano uma conotação excepcional: o Schalke é o segundo colocado da Bundesliga e soma seis jogos consecutivos sem perder.

O Borussia, por sua vez, vem despencando na tabela e aparece em quinto, após encadear cinco jogos sem vencer.

Uma nova derrota colocaria o holandês Peter Bosz numa situação insustentável, até mesmo num clube como o Borussia Dortmund, conhecido pela paciência com seus treinadores.

O outro duelo de peso do fim de semana colocará frente a frente o líder Bayern de Munique contra o Borussia Monchengladbach (4º). Jupp Heynckes, atual técnico do Bayern, foi nos anos 70 o astro do ataque do 'Gladbach', cinco vezes campeão alemão naquela época.

Para abrir a rodada, na sexta-feira se enfrentam os dois recém-promovidos. O Hannover, autor de um bom início de temporada, é o 8º colocado a três pontos do 4º lugar. O Stuttgart (11º) está sofrendo bem mais para se adaptar à elite do futebol alemão, mas vem de vitória prestigiosa sobre o Borussia Dortmund (2-1).

- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

(17h30) Hannover - Stuttgart

- Sábado:

(12h30) Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - Werder Bremen

Freiburg - Mainz

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Augsburg - Wolfsburg

(15h30) B. Moenchengladbach - Bayern de Munique

- Domingo:

(12h30) Hamburgo - Hoffenheim

(15h00) Colônia - Hertha Berlim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 29 12 9 2 1 30 8 22

2. Schalke 04 23 12 7 2 3 16 10 6

3. RB Leipzig 23 12 7 2 3 20 15 5

4. B. Moenchengladbach 21 12 6 3 3 21 21 0

5. Borussia Dortmund 20 12 6 2 4 29 16 13

6. Hoffenheim 20 12 5 5 2 21 15 6

7. Eintracht Frankfurt 19 12 5 4 3 14 12 2

8. Hannover 18 12 5 3 4 15 15 0

9. Bayer Leverkusen 17 12 4 5 3 25 18 7

10. Augsburg 16 12 4 4 4 16 14 2

11. Stuttgart 16 12 5 1 6 12 15 -3

12. Mainz 15 12 4 3 5 13 17 -4

13. Wolfsburg 14 12 2 8 2 16 17 -1

14. Hertha Berlim 14 12 3 5 4 16 19 -3

15. Hamburgo 10 12 3 1 8 10 20 -10

16. Werder Bremen 8 12 1 5 6 8 14 -6

17. Freiburg 8 12 1 5 6 7 24 -17

18. Colônia 2 12 0 2 10 4 23 -19

