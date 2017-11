Elton:Vander Iacovino renova com o JEC/Krona

Toque de Letra 14/11/2017 | 09h46 Atualizada em

O técnico Vander Iacovino vai permanecer no comando do JEC/Krona na próxima temporada. O comandante renovou o vínculo com a equipe na semana passada, antes mesmo da definição se o Tricolor iria ou não à final da Liga Nacional de Futsal. A informação era mantida em sigilo até para não atrapalhar o foco para a decisão de sábado, que deu ao JEC a vaga na final.

De qualquer maneira, a decisão mostra a maturidade e a confiança da direção do futsal, que aposta no trabalho independentemente do resultado. No ano passado, numa atitude corajosa, a diretoria, liderada por Valdicir Kortmann, manteve Vander apesar da eliminação nas quartas de final da Liga e da derrota na final do Estadual. Agora, repete o gesto mesmo sem saber se o time chegaria à disputa do título.

Neste ano, os resultados reforçam a qualidade do trabalho. Na Taça Brasil, o JEC/Krona foi campeão com 100% de aproveitamento. Na Liga, fez a segunda melhor campanha na fase de classificação e, agora, é o finalista. A equipe ainda disputa a fase de definição dos semifinalistas do Estadual da Divisão Especial.

Feliz

Em conversa com a coluna, o técnico Vander Iacovino não escondeu a felicidade pela renovação de contrato. Segundo ele, os resultados carimbam a credibilidade do trabalho, mas a avaliação feita pela diretoria a partir do que vem sendo feito ao longo da temporada é o que mais o deixa satisfeito.

– Estou feliz. Isso é uma demonstração de confiança das pessoas que acompanharam de perto o que a gente tem feito. E nos faz acreditar cada vez mais nos projetos de médio/longo prazo.

Saídas

Um dos grandes desafios de Vander em 2018 será trabalhar com um elenco que pode sofrer mais perdas. Devido aos bons resultados, os jogadores do JEC/Krona entraram na mira do mercado nacional e internacional. Dois deles – Xuxa e Fernando – já acertaram saída para o Elpozo Murcia, da Espanha. Outros podem sair. O clube tenta segurá-los, mas terá também de repor as saídas e aí vem o trabalho do treinador: remontar a equipe a partir das baixas.

Decisões

A Liga Nacional de Futsal confirmou as datas e horários das finais entre JEC/Krona e Assoeva. A primeira partida, em Venâncio Aires (RS), ocorrerá no dia 27 de novembro, às 20 horas. A decisão, em Joinville, está marcada para o dia 1º de dezembro, às 20h30. Os dois confrontos terão transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Avaliações

Antes da final, o JEC/Krona terá a partida de ida das quartas de final do Estadual da Divisão Especial, diante do Joaçaba, amanhã, às 20h15, no Centreventos. Para esta partida, o técnico Vander Iacovino avalia se irá poupar alguns atletas, desgastados pelos jogos da Liga Nacional de Futsal. A decisão de quem irá ou não jogar sairá na atividade marcada para hoje, às 10 horas, no Cau Hansen.

Basquete

O basquete de Joinville ainda não poderá contar com o norte-americano Que Johnson na partida de amanhã, às 13 horas, contra o Franca, duelo que marca a estreia dos joinvilenses no Novo Basquete Brasil (NBB). Que Johnson está nos Estados Unidos e ainda não conseguiu o visto para chegar ao Brasil. A situação deve se resolver nesta semana, mas não haverá tempo para regularizá-lo para o jogo de amanhã e de sexta, diante do Bauru. Em compensação, o outro norte-americano, Stocks, está confirmado.

Vem forte

O Franca-SP pode trazer a Joinville um reforço de peso. O ala/armador Leandrinho, que estava na NBA, acertou com o clube paulista e pode fazer a estreia diante do Joinville. A definição ainda não saiu, mas deve sair ainda hoje. De qualquer maneira, se jogar, o reforço de peso exigirá ainda mais dos joinvilenses, que estão precisando dar uma resposta à torcida após as derrotas no Campeonato Catarinense e nos Jogos Abertos de Santa Catarina.

Na Arena

O jogo deste domingo entre JEC e Brusque, às 16h30, pela última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina, ainda não tem a definição por parte da Prefeitura se o estádio terá ou não o conserto dos painéis de energia, responsáveis por ligar as torres de iluminação.

Precisa?

No entanto, independentemente de ser feito ou não o conserto, a Prefeitura e o JEC acreditam que não será necessário o aluguel de um gerador para ligar as torres de iluminação. No último jogo, contra o Inter de Lages, que aconteceu às 17 horas, não foi preciso. Agora, como é mais cedo, talvez não seja necessário.