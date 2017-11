Donald Trump não se reunirá com Vladimir Putin em fórum Ásia-Pacífico

Danang 10/11/2017 | 06h20

O presidente americano Donald Trump chegou nesta sexta-feira ao Vietnã para participar no fórum econômico Ásia-Pacífico, onde também estará seu homólogo russo Vladimir Putin, mas os dois não se reunirão bilateralmente, informou a Casa Branca.

"No que se refere a uma reunião com Putin nunca houve nada confirmado e não haverá nada por problemas de agenda em ambos os lados", disse à imprensa a assessora do presidente, Sarah Sanders, pouco depois da chegada do avião presidencial Air Force One ao aeroporto de Danang, uma cidade costeira do centro do país.

* AFP