Dinamarca e Irlanda empatam sem gols em repescagem para Copa

Copenhaga 11/11/2017 | 19h52

As seleções da Dinamarca e Irlanda empataram sem gols neste sábado, pelo jogo de ida da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia-2018, e vão decidir quem se classifica para a competição na próxima terça-feira, em Dublin.

Jogando em Copenhague, os anfitriões foram superiores no primeiro tempo e tiveram várias chances de tirar o zero do placar. No entanto, os irlandeses melhoraram defensivamente depois do intervalo e contiveram o ataque do time da casa.

O dinamarqueses tiveram a posse de bola e algumas chances de gol, mas o goleiro Darren Randolph fez defesas importantes, principalmente aos 11 e 22 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, os visitantes se fecharam com mais eficiência e impediram a criação de jogadas ofensivas da Dinamarca. No entanto era a única jogada da equipe, que praticamente não ofereceu perigo ao gol de Schmeichel.

A partida de volta vai ser disputada no Aviva Stadium de Dublin, às 17:45h pelo horário de Brasília. Quem vencer garante uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

* AFP