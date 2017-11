'Despacito' e rapper Residente levam primeiros Grammy Latinos

Las Vegas 16/11/2017 | 22h32

A música "Despacito", sucesso planetário de Luis Fonsi e Daddy Yankee, faturou seu primeiro Grammy Latino nesta quinta-feira, em Las Vegas, assim como o rapper Residente, com seu ambicioso projeto baseado em um estudo de seu genoma.

"Obrigado por isto", disse René Pérez Joglar, conhecido como Residente, que levou o prêmio de melhor álbum de música urbana, por "Residente". "Ao meu país, Porto Rico, que não se levanta porque sempre esteve de pé", disse o rapper, em alusão à devastação sofrida pelo território associado dos Estados Unidos pela passagem do furacão Maria, em setembro.

Residente tem no total nove indicações no Grammy Latino.

Estes prêmios foram entregues na Premiere, uma cerimônia que antecede à grande festa transmitida pela TV, à qual nem Luis Fonsi, nem Daddy Yankee compareceram.

O primeiro Grammy de "Despacito" foi para a categoria melhor fusão, na versão interpretada pelo astro pop canadense Justin Bieber, que foi a canção mais tocada em mais de 45 países e alcançou o topo do ranking Hot 100 da Billboard.

A versão original de "Despacito" também ganhou o prêmio de melhor vídeo em versão curta.

Entre os brasileiros premiados até agora, estão Tiago Iorc, que levou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, com "Troco Likes Ao Vivo: Um Filme De Tiago Iorc", e Nando Reis, na categoria melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, com "Jardim - Pomar".

Já o cantor Daniel levou o prêmio de melhor álbum de música sertaneja, com "Daniel", enquanto Aline Barros venceu na categoria de melhor álbum de música cristã (língua portuguesa), com "Acenda a Sua Luz", e Mart'nália ganhou o prêmio de melhor álbum de samba/pagode, com "+ Misturado".

O prêmio de melhor álbum de Música Popular Brasileira foi para Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise, por "Dos Navegantes", e o de melhor canção em língua portuguesa para Ana Vitória com Tiago Iorc, por "Trevo (Tu)".

O rapper Emicida ainda concorre na categoria melhor canção "Urban", com "A Chapa É Quente!", que canta com Rael.

* AFP