Deputado Jean Kuhlmann justifica ausência em votações importantes

Moacir Pereira 17/11/2017

Criticado por engavetar projetos de interesse público e de se ausentar em sessões da Assembleia, o deputado Jean Kuhlmann (PSD) enviou nota com esclarecimentos. Informa que estava em Barcelona, participando da Smarty City Exo Week, na votação dos projetos de renegociação da dívida e fixação de teto de despesas públicas. Assinala que os projetos eram complexos e que cumpriu os prazos. E que realizará agora duas reuniões por semana para desafogar dezenas de projetos.

O empresário Júlio Tedesco, um dos maiores empreendedores do turismo em Santa Catarina, foi eleito para receber o Troféu Beto Carrero este ano. Ele instalou o teleférico, a marinha e o atracadouro marítimo Barra Sul, em Balneário Camboriú. Mantém há anos também os teleféricos de Canela e do Santuário de Aparecida. A mesma votação indicou o atracadouro como maior inovação empresarial e Balneário Camboriú como o principal destino turístico de Santa Catarina.

Será hoje, a partir das 9h, durante reunião mensal da Federação das Indústrias, a entrega do Prêmio Fiesc de Jornalismo de 2017, o mais antigo concurso de comunicação do Estado. A reunião terá palestra da economista chefe da XP Investimentos, Zenia Latif. Doutora em Economia e ex-consultora do Royal Bank of Scotland, falará sobre os cenários econômicos para 2018.

O feriado da República ofereceu um sinal e uma advertência sobre o que será a próxima temporada em violência e aumento da criminalidade. Um homem foi executado no Ribeirão da Ilha e outro vítima de tiroteio no Shopping da Lagoa. Na Barra da Lagoa, a Polícia Militar foi chamada para combater a desordem após um baile funk, com ameaça de arrastão.

Lagoa da Conceição, um dos mais aprazíveis recantos da Ilha de Santa Catarina, está em visível deterioração. Craqueiros, moradores de rua, traficantes de drogas, desocupados e assaltantes marcam presença, ofendem a lei do silêncio e destroem espaços públicos. A Associação dos Moradores e o Conselho Comunitário de Segurança não sabem a quem apelar. A qualidade de vida some rapidamente. Circular à noite no Centrinho é risco de vida.

