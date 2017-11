David Moyes soma primeiro ponto como técnico do West Ham

Londres 24/11/2017 | 20h47

O técnico escocês David Moyes somou seu primeiro ponto com o West Ham, no empate em 1 1 com o Leicester, nesta sexta-feira na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Inglês.

Em seu primeiro jogo no estádio Olímpico de Londres, o ex-técnico do Manchester United, que chegou no início do mês ao West Ham para substituir o demitido Slaven Bilic, conseguiu pelo menos parar a hemorragia de derrotas da equipe.

O ponto somado foi comemorado, mas não permite aos Hammers (18º com 10 pontos) de saírem da zona de rebaixamento.

Na estreia como técnico do clube, Moyes havia perdido para o Watford (2-0), no último fim de semana.

Para o Leicester (11º), este empate é uma decepção. A equipe chegou a ficar na frente do placar graças ao gol de Marc Albrighton (8 minutos), mas o West Ham empatou com o senegalês Cheikhou Kouyaté (45).

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

West Ham - Leicester 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Crystal Palace - Stoke

Manchester United - Brighton and Hove Alb

Newcastle - Watford

Swansea - AFC Bournemouth

Tottenham - West Bromwich

(15h30) Liverpool - Chelsea

- Domingo:

(11h30) Southampton - Everton

(12h00) Burnley - Arsenal

(14h00) Huddersfield Town - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 34 12 11 1 0 40 7 33

2. Manchester United 26 12 8 2 2 27 6 21

3. Chelsea 25 12 8 1 3 23 10 13

4. Tottenham 23 12 7 2 3 20 9 11

5. Liverpool 22 12 6 4 2 24 17 7

6. Arsenal 22 12 7 1 4 22 16 6

7. Burnley 22 12 6 4 2 12 9 3

8. Watford 18 12 5 3 4 19 21 -2

9. Brighton and Hove Alb 16 12 4 4 4 13 13 0

10. Huddersfield Town 15 12 4 3 5 8 17 -9

11. Leicester 14 13 3 5 5 17 19 -2

12. Newcastle 14 12 4 2 6 11 14 -3

13. AFC Bournemouth 13 12 4 1 7 11 14 -3

14. Southampton 13 12 3 4 5 9 14 -5

15. Stoke 13 12 3 4 5 15 24 -9

16. Everton 12 12 3 3 6 12 24 -12

17. West Bromwich 10 12 2 4 6 9 18 -9

18. West Ham 10 13 2 4 7 12 26 -14

19. Swansea 8 12 2 2 8 7 15 -8

20. Crystal Palace 5 12 1 2 9 6 24 -18

* AFP