Cuidados para comprar na Black Friday 

Livre Mercado 21/11/2017 | 02h00 Atualizada em

Para verificar a integridade das empresas, é possível pesquisar por meio de sites como consumidor.gov ou Reclame aqui. Também é importante verificar os preços cobrados antes do dia das promoções. Isto pode ser feito em sites de buscas, além das páginas das empresas que participarão da Black Friday. Recomendações adicionais: analise a descrição do produto e compare com outras marcas. Imprima, ou salve todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios, entre outros).



Construção

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville (Sinduscon) promove na quarta-feira, na Expoville, a rodada de negócios Intercon 2017. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 20 construtoras da região participem do evento, interagindo com no mínimo 40 fornecedores.



Irmãs

A dirigente da Agência Regional de Desenvolvimento de Joinville, Simone Schramm tem interesse em ser candidata a prefeita de Joinville na próxima eleição, em 2020. A irmã, ex-presidente da Ajorpeme e advogada Cristiane Guisso começa a verbalizar que tem interesse em concorrer à Assembleia Legislativa em 2018.



Confira outras informações de Claudio Loetz

Confira as últimas notícias

Diretor da NSC vai presidir ADVB

A Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) elegeu o diretor de negócios da NSC Comunicação, Delton Batista (foto), como presidente para o mandato 2018/2019. O anúncio será feito durante cerimônia de premiação dos vencedores do "TOP de Marketing e Vendas 2017" na solenidade marcada para quarta-feira.

Os empresários Jaime de Paula (fundador e CEO da Neoway), Rogerio Siqueira (CEO Parque Beto Carrero) e Angela Goncalves (CEO da Elo Corporate) serão os vice-presidentes executivos.

O mote da gestão estará na valorização do papel estratégico de marketing, vendas e inovação para o crescimento das organizações, afirma Delton Batista.

Os novos líderes de marketing e vendas destacam ainda a relevância do propósito, compromisso social, e transparência das marcas na relação com seus consumidores.A posse da nova diretoria será dia 27 de fevereiro de 2018, na Acate. A diretoria ainda terá grandes lideranças de diversos segmentos e regiões, como Adriano Bornschein (CEO Catarinense Pharma), André Siqueira (co-fundador e CMO da Resultados Digitais), Julio Marcelino (presidente da Junta Comercial) e Tullo Cavalazzi (ex-presidente OAB).



Lavra

A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) realiza audiência pública para que a comunidade de Garuva conheça e esclareça dúvidas sobre o projeto de ampliação de lavra da empresa Rudnick Minérios. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) serão apresentados dia 27, às 19 horas, no salão comunitário da Capela Santa Rosa de Lima.



Comércio exterior

O Banco do Brasil anuncia a criação da unidade de Comércio Exterior, com o objetivo de aproveitar a experiência no segmento para incrementar negócios e serviços de assessoria às empresas que atuam no mercado internacional. Na avaliação do BB, a retomada do crescimento econômico passa pelo comércio exterior.



O gás e a retomada

A SCGÁS distribuiu 1.856.573 de m³ de gás natural por dia, no mês de outubro. No mercado industrial, este foi o melhor mês de outubro desde 2015, registrando crescimento de 6,22 e 5,39% em relação aos dois anos anteriores, respectivamente.A forte reação do GNV está associada a grande competitividade do gás natural frente aos combustíveis líquidos.