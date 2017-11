Croácia confirma vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018

Atenas 12/11/2017 | 19h52

Depois de golear em casa por 4 a 1, a Croácia confirmou a vaga para a Copa do Mundo da Rússia-2018 neste domingo ao empatar sem gols na visita à Grécia, pelo jogo de volta da repescagem.

Vai ser a quinta vez que o país participa do Mundial, desde que se tornou independente em 1991. O melhor resultado foi um terceiro lugar na França, em 1998.

Por conta do excelente resultado em casa, na quinta-feira, a Croácia administrou o jogo e evitou a pressão inicial dos gregos, que buscaram um gol no princípio da partida para tentar deixar a chance de classificação viva.

Mas os anfitriões não criaram chances perigosas, deixando-se levar pelo domínio de posse dos croatas. Os visitantes cadenciavam o jogo e pouco buscavam o gol.

Com o passar do tempo, a Grécia viu que o milagre era cada vez mais improvável e diminuiu o ritmo. Do outro lado, a Croácia se sentia muito confortável em apenas se defender.

O capitão Vasilis Torosidis ainda marcou um gol aos 33 minutos do segundo tempo, mas invalidado por impedimento do companheiro. Sendo assim, os gregos se despediram sem sequer poder conquistar a vitória de honra.

Ainda restam duas vagas europeias para a Copa do Mundo 2018. Itália e Suécia jogam na segunda-feira, enquanto Dinamarca e Irlanda se enfrentam na terça pelos dois últimos confrontos de repescagem europeia.

* AFP