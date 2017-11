Crescimento do PIB se acelera no terceiro trimestre nos EUA

Washington 29/11/2017 | 12h17

O crescimento da economia americana se acelerou no terceiro trimestre, apesar do impacto dos furacões, segundo uma segunda estimativa do departamento de Comércio divulgada nesta quarta-feira, mais otimista que a previsão inicial.

De julho a setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos aumentou 3,3% em relação ao mesmo período de 2016, em dados corrigidos por variações sazonais, depois de ter alcançado 3,1% no segundo trimestre.

O departamento de Comércio inicialmente previu um crescimento de 3,0% para o terceiro trimestre. A estimativa também supera o prognóstico dos analistas, de 3,2%.

Dt/jld/jpr/fj/cn

* AFP